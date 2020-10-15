Американский теннисист Куэрри сбежал из Петербурга после положительного теста на Covid-19

Звонок из органов здравоохранения напугал Куэрри и его семью. Фото: pixabay.com

Звонок из органов здравоохранения напугал Куэрри и его семью. Фото: pixabay.com

Американский теннисист Сэм Куэрри сдал тест на коронавирус после прибытия в Россию. Получив положительный результат, он решил покинуть страну вместе со своей семьей.

Спортсмен был одним из участников турнира АТР в Петербурге. Изначально теннисисту и его семье должны были представить двухнедельную изоляцию в одном из отелей города. Как сообщил портал NevaSport со ссылкой на издание BATennis, позже с американцем связались местные органы здравоохранения, которые заявили, что он должен пройти осмотр у врача. При обнаружении симптомов потребовалась бы госпитализация.

После этого звонка Куэрри и его семья приняли решение о перелете на частном самолете. К настоящему моменту теннисист находится в одной из соседних европейских стран.

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