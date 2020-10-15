В Петербурге коронавирус убил еще 46 человек

В Санкт-Петербурге продолжает расти число смертельных случаев от коронавируса. По последним данным, за все время в Северной столице скончались 3351 человек.

Такие данные опубликовал оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России.

Отметим, что, по последним данным, число летальных случаев в Северной столице выросло 46 человек.

В России за все время от коронавируса скончались более 23 тысяч человек. Заболело более 1,3 млн россиян.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию сдало более 35 тысяч человек. При этом под наблюдением медиков в Северной столице остаются около 2,5 тысяч человек. Большая часть из них соблюдает меры самоизоляции.