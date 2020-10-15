Тест на коронавирус за сутки сдали 35 тысяч петербуржцев

Тест на коронавирус за сутки сдали 35 тысяч петербуржцев
Пандемия коронавируса вынуждает горожан носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. За последние 24 часа тест сдали 35207 человек.

Такое данные утром в четверг, 15 октября, публикует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме того, уточняется, что медики следят за здоровьем около 2,5 тысяч. Большая часть из них, 1790 человек, вынуждены соблюдать меры самоизоляции. Еще 23 человека были помещены в обсерватор, а 662-м требуется наблюдение врача из-за того, что контактировали с теми, кто уже заболел.

В Северной столице за сутки также обработали 348 вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» готов принять зараженных коронавирусом пациентов.

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