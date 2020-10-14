Ленэкспо готов принимать коронавирусных пациентов

Во временном госпитале смогут разместиться 295 зараженных.

Сегодня, 14 октября, стало известно, что временный госпиталь в Ленэкспо подготовили для приема коронавирусных пациентов. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В учреждении разместили 295 коек, на которых смогут лечиться больные в состоянии средней тяжести и тяжелые. В госпитале есть все оборудование необходимое для восстановления пациентов, заразившихся коронавирусом.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 32 тысячи пациентов, летальных исходов – 3305.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтерам рассказали, как работать с ковидными больными в красной зоне «Ленэкспо».