Волонтерам рассказали, как работать с ковидными больными в красной зоне «Ленэкспо»

Волонтерам рассказали, как работать с ковидными больными в красной зоне &#171;Ленэкспо&#187;
Волонтеры в госпитале "Ленэкспо". Фото: Gazeta.SPb.ru

Во временном госпитале «Ленэкспо» в среду, 14 октября, добровольцы прошли инструктаж по работе в красной зоне с пожилыми пациентами. Волонтерам показали, что входит в их экипировку, а также научили надевать защитный костюм.

Штаб добровольцев #МыВместе был создан весной на базе Центра городских волонтеров. Они помогали пожилым петербуржцам, которые находились на вынужденной самоизоляции. С 6 октября эта работа возобновилась. 12 октября волонтеры начали работать во временном госпитале в «Ленэкспо». Они помогают младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными, оказывают психологическую помощь пожилым, организуют их досуг.

Волонтеры в госпитале «Ленэкспо». Фото: Gazeta.SPb.ru

45 волонтеров работают в госпитале в две смены.

Напомним также, волонтеры помогают доставлять продукты и лекарства пожилым и маломобильным людям. Оставить заявку волонтерам можно круглосуточно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. С 5 октября вновь зарегистрировались 363 волонтера, их средний возраст – 28 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
волонтеры ленэкспо новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенка рэпера Энди Картрайта забрали у бабушки и доставили в больницу
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему своего собутыльника на ...
Движение частично закроют на развязке КАД с Мурманским шоссе
Пятый павильон «Ленэкспо» готов к приему больных Covid 19, но их ...
Александр Беглов: в Петербурге сохранят плановую медпомощь, несмотря на ...
Молодым семьям в Петербурге выделили 1 млрд рублей на жилье
Навальный раскрыл имена людей, оплативших его лечение в клинике ...
В Петербурге вынесли приговор двоим грабителям за нападение на сотрудников ...