Волонтерам рассказали, как работать с ковидными больными в красной зоне «Ленэкспо»

Во временном госпитале «Ленэкспо» в среду, 14 октября, добровольцы прошли инструктаж по работе в красной зоне с пожилыми пациентами. Волонтерам показали, что входит в их экипировку, а также научили надевать защитный костюм.

Штаб добровольцев #МыВместе был создан весной на базе Центра городских волонтеров. Они помогали пожилым петербуржцам, которые находились на вынужденной самоизоляции. С 6 октября эта работа возобновилась. 12 октября волонтеры начали работать во временном госпитале в «Ленэкспо». Они помогают младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными, оказывают психологическую помощь пожилым, организуют их досуг.

45 волонтеров работают в госпитале в две смены.

Напомним также, волонтеры помогают доставлять продукты и лекарства пожилым и маломобильным людям. Оставить заявку волонтерам можно круглосуточно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. С 5 октября вновь зарегистрировались 363 волонтера, их средний возраст – 28 лет.