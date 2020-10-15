Банки предупреждают россиян о распространенных способах мошенничества

Злоумышленники заставляют владельцев карт снимать средства со своих счетов, а уже позже через банкомат производится перевод денег мошенникам. Данный способ является самым распространенным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что мошенники путем психологического давления простят клиентов совершать денежные переводы или просят предоставить деньги через кассу, с помощью поддельных документов банка.

Кроме этого, когда мошенники просят перевести, снятые средства с карты через банкомат, то банк полностью теряет контроль над финансами клиента, что затрудняет в последующем поиск мошенников.

Также самым популярным методом выманивания денег у клиентов остаются обзвоны. Злоумышленники представляются клиентами банков и просят перевести им деньги на указанные счета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество краж с банковских карт россиян увеличилось вдвое.