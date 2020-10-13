Число краж с банковских счетов россиян выросло вдвое

Число краж с банковских счетов россиян выросло вдвое
Мошенники переключили на кражи с банковских карт, используя интернет и телефонные звонки. Фото: pixabay.com

С января по август 2020 года было совершено 107,2 тысячи краж с банковских счетов россиян, что вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года.

По данным Генеральной прокуратуры, каждая пятая кража связана с хищением денежных средств с банковских счетов граждан. В два и более раз чаще подобные преступления стали происходить в 35 российских субъектах, пишут «Известия». Также наблюдается резкое увеличение случаев мошенничества с использованием электронных средств оплаты.

Центробанк предупреждает о возросшей активности хакеров, связывая это, в основном, с пандемией COVID-19 и развитием цифровизации в целом. Наиболее уязвимой группой населения для подобного рода мошенников остаются пожилые люди, поэтому им особенно необходимо постоянно быть начеку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, зачем мошенники могут собирать голоса абонентов, которым звонят.

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