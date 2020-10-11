Эксперты объяснили, для чего мошенники собирают записи голосов россиян

Злоумышленники могут собирать голосовые записи россиян для обращения к банкам. Таким способом они пытаются получить доступ к счетам клиента кредитной организации.

По словам начальника отдела информационной безопасности SearchInform Алексея Дрозда, сейчас возможно подтвердить некоторые банковские операции через звонок на голосовой помощник. И предположил, что для этого мошенники и собирают образцы голоса россиян.

Как сообщили РИА Новости, к такому же выводу пришла и преподаватель университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. Она заявила, что мошенники пытаются добиться от собеседника слов “да” и “я подтверждаю”, чтобы получить голосовой слепок.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает данную схему нереальной, так как с таким набором мошенникам удастся узнать только баланс или информацию о последних операциях по счету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец перевел «сотруднику банка» 1,5 миллиона. Злоумышленник заявил, что со счета горожанина пытаются похитить деньги.