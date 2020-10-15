В Крыму российские ученые создали новую вакцину от Covid-19

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского разработали свою новую вакцину от коронавируса. По словам ученых, при создании препарата они опирались на свой опыт в вирусологии, а также в генетике. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самым главным преимуществом препарата является способ его применения. Крымскую вакцину можно использовать интраназально, то есть просто вдыхать.

При этом, тестирование препарата на данный момент еще не проходило. Ученые будут готовы к запуску сразу после обеспечения им финансирования.

Напомним, что на данный момент в России существует две зарегистрированных вакцины от коронавируса – «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

Планируется создание еще одной российской вакцины от коронавирусной инфекции. В Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН уже проходит процесс создания препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки в мире выявлено свыше 373 тыс. случаев заражения коронавирусом.