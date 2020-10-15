Дорожные службы Ленобласти готовятся к уборке первого осеннего снегопада

Дорожные службы Ленобласти готовятся к уборке первого осеннего снегопада
В Ленобласти готовятся к уборке первого снегопада. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области дорожные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии первого снега в этом году.

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, на линию для уборки дорог в регионе готовы выйти одновременно до 200 единиц спецтехники.

Отмечается, что уборка может начаться после того, как в регионе температура опустится до -1 градуса, будут сильные порывы ветра до 9 метров в секунду, а также пройдет снег с дождем. На данный момент дорожные службы подготавливают технику к сезону и занимаются мониторингом окружающей среды.

Также дорожники просят водителей быть внимательными на дорогах соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

Напомним, Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что первые заморозки придут в Петербург через неделю.

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