Дорожные службы Ленобласти готовятся к уборке первого осеннего снегопада

В Ленинградской области дорожные службы переведены на усиленный режим работы в преддверии первого снега в этом году.

Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, на линию для уборки дорог в регионе готовы выйти одновременно до 200 единиц спецтехники.

Отмечается, что уборка может начаться после того, как в регионе температура опустится до -1 градуса, будут сильные порывы ветра до 9 метров в секунду, а также пройдет снег с дождем. На данный момент дорожные службы подготавливают технику к сезону и занимаются мониторингом окружающей среды.

Также дорожники просят водителей быть внимательными на дорогах соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

Напомним, Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что первые заморозки придут в Петербург через неделю.