В Петербурге задержана группа людей за кражу в магазине одежды

В Северной столице сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников в Красногвардейском районе за совершение кражи из магазина одежды. Об этом сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Санкт-Петербурга.

13 октября 2020 года в 14:00 наряд задержал компанию из 4-х мужчин, граждан одной из среднеазиатских республик, которые ранее совершили кражу курток из магазина, после чего скрылись.

По версии следствия, сотрудники Росгвардии, находясь в патруле, задержали компанию из 4 мужчин, которые вели себя шумно возле припаркованного автомобиля. Им был выписан штраф за административное нарушение.

В итоге, в ходе проверки документов было выяснено, что автомобиль принадлежит одному из задержанных, а в его автомобиле лежит несколько курток с неоторванными бирками. Объяснить компания откуда взяла вещи не смогла.

Позже стало известно, что днем ранее данные злоумышленники, двое из которых ранее были судимы, совершили кражу трех курток из магазина, расположенного в ТРЦ на Лиговском проспекте. Сотрудникам торгового центра удалось задержать одного из них, но четверо при этом скрылись с места происшествия, забрав с собой похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье разбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец ответит перед судом за кражу электрокабеля из парадной дома.