В Москве изменили правила подачи данных о сотрудниках на дистанционке

В Москве изменили правила подачи данных о сотрудниках на дистанционке
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин изменил правила, по которым компании должны отчитываться о количестве сотрудников на удаленной работе. Теперь предоставлять данные необязательно каждую неделю для тех, у кого все сохранилось без изменений.

Как говорится в указе Сергея Собянина, предоставлять данные о сотрудниках каждый понедельник необходимо тем компаниям, в которых произошли изменения. А именно сколько человек находится на дистанционной работе, и сколько сотрудников посещают офис.

Кроме того, в документе работодатель должен указывать всех работников, которые находятся в фирмах на сменном графике. При этом на удаленке должно находиться 30% сотрудников.

Напомним, что ранее власти Москвы сообщили о сбое в программе для отправки данных. Это произошло 12 октября из-за большой нагрузки работодателей на сервера, которые решили отправить информацию о своих сотрудниках в последний день приема.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве школьников старшых классов переведут на дистанционное обучение.

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