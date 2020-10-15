Пограничники Ленобласти поймали мигранта, пытавшегося прорваться в Финляндию

Суд признал мужчину виновным. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Суд признал мужчину виновным. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники погрануправления задержали гражданина одной из центральноазиатских стран. Он рассказал, что хотел осмотреть красоты Выборгского района, но ему не поверили.

В указанном районе пограничники задержали 42-летнего мужчину. Документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне, он не имел.

Как сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, свой приезд иностранный гражданин мотивировал туристической целью, однако в его действиях были выявлены признаки подготовки к незаконному пересечению Государственной границы с целью убытия в страны ЕС.

Суд признал мужчину виновным в нарушении миграционного режима и приговорил к штрафу.

Всего с начала осени пограничники выявили более 550 нарушителей пограничного режима, среди которых свыше 490 – граждане иностранных государств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу.