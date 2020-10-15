Пограничники Ленобласти поймали мигранта, пытавшегося прорваться в Финляндию

Пограничники Ленобласти поймали мигранта, пытавшегося прорваться в Финляндию
Суд признал мужчину виновным. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники погрануправления задержали гражданина одной из центральноазиатских стран. Он рассказал, что хотел осмотреть красоты Выборгского района, но ему не поверили.

В указанном районе пограничники задержали 42-летнего мужчину. Документов, дающих право на пребывание в пограничной зоне, он не имел.

Как сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, свой приезд иностранный гражданин мотивировал туристической целью, однако в его действиях были выявлены признаки подготовки к незаконному пересечению Государственной границы с целью убытия в страны ЕС.

Суд признал мужчину виновным в нарушении миграционного режима и приговорил к штрафу.

Всего с начала осени пограничники выявили более 550 нарушителей пограничного режима, среди которых свыше 490 – граждане иностранных государств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пограничники задержали трех граждан южноазиатских стран, желающих незаконно пересечь границу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигрант незаконное пересечение границы фсб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Директор НИИ им. Вредена рассказал, зачем институт закупает человеческие ...
Мурашко: массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце ноября
В Петербурге изменили ограничения движения на Крестовском острове с 18 октября
«Приезжай сюда»: Тимати вызвал Крида на бой
Ученый заявил, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса
Задержан безработный житель Гатчины, избивший охранника магазина на ...
Облачно и до +8 градусов будет в Ленобласти в пятницу
Организатор рассказал, как проходило голосование по выбору новогодней елки ...