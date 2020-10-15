Роспотребнадзор: ситуация с Covid-19 в России стабилизируется в начале ноября

Эксперт заявил о том, когда в России пройдет пик заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Эксперт заявил о том, когда в России пройдет пик заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусной инфекцией на начало ноября. При этом рост зараженных на пике может достигать 17-18 тыс. случаев за сутки. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эксперта, в ближайшее время снижение заболеваемости до 0% невозможно, так как в стране переболело коронавирусом не более 1% населения. При этом спад заражения может произойти в России в начале ноября текущего года.

Также Александр Горелов отметил, что принятых властями ограничительных мер по борьбе с коронавирусом на данный момент достаточно.

Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от инфекции – 286 пациентов. Всего за время пандемии в стране выявлено 1 354 163 случая заражения Covid-19.

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