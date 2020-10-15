Переболевшие коронавирусом пациенты заявили о выпадении волос

Некоторые пациенты жаловались на выпадение волос, и невозможность ощущать вкус или запах. Фото: pixabay

Некоторые пациенты жаловались на выпадение волос, и невозможность ощущать вкус или запах. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом нового типа пациенты начинают терять волосы. К такому выводу пришли специалисты национального института здравоохранения Великобритании.

Ученые провели исследование и выяснили, что переболевшие коронавирусом пациенты начинают жаловаться на различные симптомы. Специалисты назвали их «затяжным COVID».

Как сообщили в издании Financial Times, пациенты, переболев новым вирусом, продолжали испытывать те или иные симптомы, хотя в их крови вирус уже не обнаруживался. Среди наиболее мягких отмечаются потеря обоняния и вкуса, более серьезные — изнуряющая усталость, затуманенность сознания. Пациенты сравнивали свои ощущения с «американскими горками», а некоторые из них жаловались на выпадение волос.

Кроме того, исследователи выяснили, что до 20 % случаев инфицирования приводят к осложнениям, которые длятся более месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что академик РАН назвал витамин, дефицит которого приводит к тяжелой форме коронавируса.