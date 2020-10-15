Академик РАН назвал витамин, дефицит которого приводит к тяжелой форме коронавируса

Академик РАН назвал витамин, дефицит которого приводит к тяжелой форме коронавируса
Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания. Фото: pixabay

Дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом рассказал академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, неблагоприятное развитие заболевания может отчасти быть вызвано дефицитом указанного витамина в организме.

Как сообщили РИА Новости, Шляхто указал в своем докладе, что тяжелый дефицит витамина D выявили у 36,3% инфицированных Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве назвали условие госпитализации при коронавирусе. Проблемы, как правило, возникают у тех пациентов с коронавирусом, которые поздно поступили в стационары и имеют сопутствующие хронические болезни.

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