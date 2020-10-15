«Мойка78» наградила «невлиятельных» людей Петербурга

Премию интернет-газеты «Мойка78» получили сегодня активисты и общественники Петербурга. Церемония прошла в «Центре событий» в Петроградском районе. Награды в пяти номинациях вручали члены жюри, ранее выбравшие победителей.

В номинации «Градозащитное движение» победил основатель движения Stop killing Vyborg Сергей Соколов, он же получил приз зрительских симпатий. Победителем в номинации «Экологическое движение Петербурга» стал руководитель проекта «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев. Приз зрительских симпатий получил Александр Дубровский и проект «Береги маму» — они пытаются ликвидировать все несанкционированные свалки Ленинградской области. В номинации «Мой квартал» победил Пётр Синдаловский, мужчина организовал восстановление винограда, уничтоженного ураганом, на улице Лизы Чайкиной. Приз зрительских симпатий получила Анастасия Мартынова — руководитель и создатель проекта «Памятная доска Н.К. Рериху в Выборге.

Премию в номинации «Социальный Петербург» получил Никита Сорокин — он девять лет занимается правозащитной и социальной помощью социально-незащищенным слоям населения, приз зрительских симпатий — Анастасия Вавилова, Ирина Маслова, Василиса Никифоровская, Владислав Устелёмов. В номинации «Социальная Ленинградская область» приз зрительских симпатий получила Анастасия Гришина — она больше двух лет помогают организовывать мероприятия в Ленобласти. В проект входят школьники 7-9 классов.

Генеральный партнёр премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».