В ЦИК Киргизии назвали дату проведения президентских выборов

В Центральном избирательном комитете Киргизии назначили дату президентских выборов. Ориентировочно выборы главы государства состоятся 17 января 2021 года. Об этом завила глава ЦИК Киргизии Шайлдабекова Нуржан, сообщает ТАСС.

Отмечается, что также назначена новая дата повторных парламентских выборов в Республике Киргизия. Выборы планируются на 20 декабря.

Кроме этого, в Бишкеке парламент рассматривает варианты отмены режима ЧП, который ввел президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков 9 октября. Продлится он должен до 21 октября.

Напомним, что ранее президент Киргизии Соронбай Жээнбеков принял решение покинуть пост главы республики. Поводом стали парламентские выборы, которые прошли в стране 4 октября и спровоцировали массовые беспорядки. Оппозиция не согласилась с итогами выборов. Также 8 октября в Киргизии обсуждался вопрос об объявлении импичмента президенту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киргизии неизвестные стреляли по автомобилю экс-президента Атамбаева.