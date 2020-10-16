В ЦИК Киргизии назвали дату проведения президентских выборов

В ЦИК Киргизии назвали дату проведения президентских выборов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: kremlin.ru

В Центральном избирательном комитете Киргизии назначили дату президентских выборов. Ориентировочно выборы главы государства состоятся 17 января 2021 года. Об этом завила глава ЦИК Киргизии Шайлдабекова Нуржан, сообщает ТАСС.

Отмечается, что также назначена новая дата повторных парламентских выборов в Республике Киргизия. Выборы планируются на 20 декабря.

Кроме этого, в Бишкеке парламент рассматривает варианты отмены режима ЧП, который ввел президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков 9 октября. Продлится он должен до 21 октября.

Напомним, что ранее президент Киргизии Соронбай Жээнбеков принял решение покинуть пост главы республики. Поводом стали парламентские выборы, которые прошли в стране 4 октября и спровоцировали массовые беспорядки. Оппозиция не согласилась с итогами выборов. Также 8 октября в Киргизии обсуждался вопрос об объявлении импичмента президенту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Киргизии неизвестные стреляли по автомобилю экс-президента Атамбаева.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бишкек киргизия президентские выборы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали ...
В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем
В Петербурге родители и учителя сами проголосуют за формат ограничений в школах
Житель Петроградки обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью
Лжеминеры заявили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа»
Петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС
В студента Судостроительного колледжа всадили нож
Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода