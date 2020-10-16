В Петербурге могут отменить матчи Евро-2020 из-за пандемии коронавируса

Северная столица может быть лишена прав на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты по сокращению списка принимающих турнир городов. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что первыми под сокращение могут попасть Санкт-Петербург из-за пандемии коронавируса и Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией. Также сообщается, что УЕФА и вовсе может вернутся к формату проведения турнира в одной стране.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за всеобщей пандемии коронавирусной инфекции было принято решение о переносе турнира. На данный момент соревнование планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сам турнир запланировано провести в 12 городах Европы. Одним из них является Санкт-Петербург, в котором должны состоятся 3 матча группового этапа и 1 четвертьфинал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодежная сборная России по футболу обеспечила себе выход на Чемпионат Европы.