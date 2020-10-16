На COVID-19 за сутки проверили 31 тысячу петербуржцев

В Петербурге у местных жителей каждый день берут пробы на новую коронавирусную инфекцию. По последним данным, тест за сутки сдали еще 30944 человека.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге, опубликованные утром в пятницу, 16 октября.

Кроме прочего, уточняется, что под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 1957 жителей Петербурга. Большинство из них сидят в самоизоляции, 993 контактировали с теми, кто уже заболел. Еще 39 находятся в обсерваторе.

Работу продолжает и Единый региональный информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки по номеру «122» позвонили 298 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге могут отменить матчи чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса.