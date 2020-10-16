Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 50 тысяч

В Петербурге каждый день продолжает расти статистика случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. К пятнице, 16 октября, этот показатель успел перевалить за 50 тысяч человек.

Такие данные утром в пятницу опубликовал оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Уточняется, что за все время в Петербурге коронавирусом заболели 50573 горожан. При этом прирост за последние сутки составил 647 человек.

Отметим, что в Северной столице выздороветь также успело более 32 тысяч человек.

В России коронавирусом заболели 1,3 млн человек, более миллиона выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса. Ряд лекарств, по данным организации, оказывает либо слабый результат, либо вовсе не имеет эффекта.