От коронавируса в Петербурге умерли еще 25 человек

В Санкт-Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирус привел к смерти пациентов. По последним данным, статистику смертности пополнили еще 25 человек.

Об этом утром в пятницу, 16 октября, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Так, уточняется, что число умерших от коронавируса за все время составила 3376 человек. Таким образом, показатель за последние 24 часа вырос на 25 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что некоторые переболевшие коронавирусом нового типа пациенты начинают терять волосы. К такому выводу пришли специалисты национального института здравоохранения Великобритании. Эти симптомы специалисты назвали «затяжным COVID» — пациенты продолжают испытывать некоторые из них, хотя в их организме вирус уже не обнаруживается.