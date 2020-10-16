От коронавируса в Петербурге умерли еще 25 человек

От коронавируса в Петербурге умерли еще 25 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Санкт-Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирус привел к смерти пациентов. По последним данным, статистику смертности пополнили еще 25 человек.

Об этом утром в пятницу, 16 октября, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Так, уточняется, что число умерших от коронавируса за все время составила 3376 человек. Таким образом, показатель за последние 24 часа вырос на 25 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что некоторые переболевшие коронавирусом нового типа пациенты начинают терять волосы. К такому выводу пришли специалисты национального института здравоохранения Великобритании. Эти симптомы специалисты назвали «затяжным COVID» — пациенты продолжают испытывать некоторые из них, хотя в их организме вирус уже не обнаруживается.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус в петербурге новости спб пандемия смертность статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России число школ, отправленных на карантин, увеличилось до 125
От коронавируса в Петербурге умерли еще 25 человек
Петербург завис на втором месте по приросту COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 50 тысяч
Медцентр в Петербурге закупит человеческие конечности почти на 13 млн рублей
На COVID-19 за сутки проверили 31 тысячу петербуржцев
В ВОЗ заявили о неэффективности нескольких препаратов от коронавируса
Раздавший незаконно займы на 11 миллионов петербуржец отделался штрафом