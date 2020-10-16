Акционеры ОАО «Авангард» выбрали нового гендиректора вместо погибшего Валентина Верещаку

Акционеры ОАО «Авангард» выбрали нового гендиректора вместо погибшего Валентина Верещаку
ОАО "Авангард". Фото: avangard.org

В Петербурге производитель профессиональной электроники ОАО «Авангард» определился с новым гендиректором компании. Предыдущий глава Валентин Верещака, был обнаружен погибшим 17 августа в Калининском районе.

Как говорится в сообщении АБН, на должность генерального директора «Авангарда» акционеры выбрали Александра Казака, который до этого возглавлял дочернюю структуру компании – АО «НИТИ «Авангард».

Напомним, что решение о выборе нового гендиректора компания приняла после того, как неожиданно скончался Валентин Верещака. Его тело нашли возле одного из домов в Калининском районе. По предварительной информации мужчина выпал из окна.

До «Авангарда» Валентин Верещака работал на различных государственных должностях, начиная с 2001 года. Также возглавлял аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге назвали примерную дату окончания реставрации здания Биржы.

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