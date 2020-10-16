В Петербурге школьницу обвиняют в убийстве своей бабушки

В Северной столице по подозрению в убийстве родной бабушки задержана школьница 2005 года рождения. На данный момент ей предъявлено обвинение в совершении преступления. Об этом сообщили в следственном комитете по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, обвиняемая нанесла женщине 1942 года рождения не менее трех ударов ножом в область живота, а также множественные удары неустановленным следствием предметом в область головы и туловища. Отмечается, что потерпевшая была бабушкой ребенка.

Сам инцидент произошел на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в квартире одного из домов по Ланскому шоссе.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетней девушки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на двух жителей Ганнибаловки.