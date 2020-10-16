В Ленобласти задержан мужчина подозреваемый в разбойном нападении на двух жителей Ганнибаловки

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией в ходе проведения оперативно-розыскного рейда 15 октября задержали уроженца среднеазиатской страны, который проживает в Петербурге без регистрации. 27-летнего мужчину подозревают в разбое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.

По версии оперативников, полтора месяца назад, 3 сентября, задержанный вместе со своими знакомыми напал на двух жителей Ганнибаловки в Ленобласти. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники отобрали у мужчин два мобильных телефона. Впоследствии через мобильное приложение одного из пострадавших, были списаны деньги с банковской карты.

Общая сумма ущерба составила чуть более 29 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье разбой.

В результате обыска, проведенного полицейскими по месту проживания злоумышленника, в одной из квартир на проспекте Ветеранов, было обнаружено и изъято 11 мобильных телефонов, два плеера, несколько банковских карт и два ножа, а также денежные средства в размере 59 800 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудники Госстройнадзора стали фигурантами дела взятках на 8,5 млн рублей.