В отравлении Навального обвинили ФСБ

В отравлении Навального обвинили ФСБ
Россия пока не комментирует эти заявления. Фото: Baltphoto

Собеседники иностранных СМИ убеждены, что блогера не хотели убивать.

Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции прокомментировали случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом пишет The Guardian.

Источники уверяют, что к отравлению блогера причастно ФСБ. Они ссылаются при этом на реальных сотрудников службы безопасности, при этом не называя никаких имен. Также интервьюируемые добавили, что не было задачи отправить Навального. Российские спецслужбы якобы хотели припугнуть оппозиционера, чтобы он покинул страну.

«ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали»,

— пояснили источники.

Напоминаем, что оппозиционеру стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали сначала в омскую больницу, а затем в клинику в Берлине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Британия ввела санкции против российских чиновников из-за дела Навального.

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