Британия ввела санкции против российских чиновников из-за дела Навального

Британское правительство ввело санкции против шести российских граждан, включая первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Как сообщается на сайте МИД Великобритании, санкции против российских чиновников включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

Глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул, что ограничительные меры вводятся против тех, кто «несет ответственность за отравление Алексея Навального». Он напомнил, что использования химического оружия является нарушением международного права.

Британские санкции также распространяются на начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей главы Минобороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Кроме того, в список попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), с которым британским компаниям запрещено сотрудничать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным.