Более 32 тыс. петербуржцев сдали тесты на коронавирус за сутки

В Северной столице жители города каждый день сдают тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки пробы сдали еще 32 736 человек.

В субботу утром, 17 октября, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме этого, под медицинским наблюдением в настоящее время находится 2 982 человека. В обсерваторе находится 39 жителей города, а остальные 1 933 петербуржца отправлены на самоизоляцию после контакта с теми, кто уже заболел коронавирусной инфекцией.

Также за прошедшие сутки в Единый региональный информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру «122» позвонили 293 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в каких случаях тест на коронавирус может не показывать положительный результат. Связано это со слишком быстрым прохождением вируса из носоглотки в легкие организма.