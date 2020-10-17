В Петербурге за прошедшие сутки не скончался ни один пациент

В Северной столице за последние сутки не было зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

При этом есть те, кто удачно справились с инфекцией. Победить вирус смогли еще 330 жителей города. Всего выздоровевших в Северной столице 33 180 человек.

На данный момент число умерших от коронавируса в Петербурге за все время пандемии 3 376 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кто чаще всего в России заражается коронавирусом. Оказалось, что более 90% россиян привозят инфекцию с отпусков и отдыха. Связано это с тем, что в местах, где бывают туристы всегда большое скопление людей, а также зоны для пляжей и ресторанов не подготовлены к защите от коронавирусной инфекции. Помимо этого, в Роспотребнадзоре считают, что уязвимой категорией граждан также являются и офисные работники. Их вредные привычки, такие как курение, могут привести к заражению других людей инфекцией.