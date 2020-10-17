В Минздраве рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом в России

Более 90% заболевших коронавирусной инфекцией россиян те, кто возвращаются с отпусков и отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного аллерголога-иммунолога Минздрава России, академика РАН Рахима Хаитова.

По словам Рахима Хаитова, россияне возвращаются со отпусков и привозят с собой инфекцию. Связанно это в большей степени с тем, что на пляжах, в зонах отдыха и ресторанах огромное скопление людей.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что самая уязвимая группа работающих россиян, которая подвержена заболеванию коронавирусом, это офисные сотрудники. Например, некоторые из них имеют вредные привычки, такие как курение. Это способно ослабить иммунитет и сделать человека менее защищенным перед Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что носит маски стоит даже тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Так как бывают редкие случаи повторного заражения.