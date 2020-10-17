В Выборге задержан глава местной администрации за хищение бюджета на 700 млн рублей

В Ленобласти глава Выборгского района подозревается в хищении 700 млн рублей. Чиновник предоставлял ложные сведения о выполнении работ по капитальному ремонту в зданиях города.

Как говорится в сообщении следственного управления следственного комитета по Ленинградской области, глава администрации задержан по подозрению в мошенничестве, которое было совершено группой лиц.

По версии следствия, госслужащий использовал документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в городе Выборг.

В действительности же никакие работы не производились, при этом деньги выплачивались по указанным документам на счета подконтрольных юридических предприятий.

В общей сложности похищено свыше 700 млн рублей, которые глава администрации распределил между своими соучастниками.

В данный момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали сотрудника полиции за взятку в 3 млн рублей.