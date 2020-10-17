В Тосно задержан мужчина, который обманул пенсионеров при установке фильтров для очистки воды

В Ленобласти в городе Тосно сотрудники полиции задержали злоумышленника, который под предлогом установки фильтров для воды, завладел денежными средствами пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербурга, случилось это из-за двух заявлений от пенсионерок, которые сообщили, что к ним по месту жительства пришел неизвестный, который представился сотрудником коммунальной службы и сказал, что нужно проверить трубы в квартире, после чего сообщил, что вода очень плохого качества и предложил поставить фильтр для очистки воды за 50 % стоимости – 19 900 рублей.

Через некоторое время в квартиру приходил еще один мужчина, который представился мастером и установил фильтр для очистки воды. Женщины оплатили фильтры на указанную сумму.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

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