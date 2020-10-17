В Петербурге свободно меньше тысячи «коронавирусных» коек

В Петербурге из всех коек, которые были развернуты для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободными остались меньше тысячи.

Об этом в субботу, 16 октября, сообщил глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он уточнил, что всего в настоящее время в городе развернуты 5815 коек, из них свободна 941. В сутки на этой неделе в среднем госпитализировали по 400-450 пациентом.

Ожидается, что с 19 октября больных с коронавирусом начнет принимать и Николаевская больница.

Резкий рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 Лисовец объясняет увеличением охвата тестирования. В Северной столице работает 46 лабораторий, которые проводят анализы на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Боткинской больнице осталось только 5% свободных коек. Туда везут пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, а также беременных женщин с COVID-19 и тех, кто находится на системном гемодиализе.