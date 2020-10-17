Семак: Венделу нужно было почувствовать поле

Тренерский штаб петербургского футбольного «Зенита» еще оценит игру новичка Вендела. Как отметил главный тренер Сергей Семак, у спортсмена давно не было игрового тонуса.

Об этом Сергей Семак рассказал по результатам матча с «Сочи». Матч 11-го тура Российской премьер-лиги проходил в субботу, 17 октября, и завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

Под конец второго тайма на поле вышел новичок петербургского клуба Вендел. Как пояснил Семак, перед Венделом поставили задачу – почувствовать поле, чемпионат и игровой тонус.

«Мы будем разбирать игру и смотреть, какие компоненты у него получились лучше или хуже», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что бразилец Вендел поделился первыми впечатлениями о приезде в Петербург. Он отметил, что климат в Северной столице его удивил.