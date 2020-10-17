Петербуржцы пожаловались на живодера с Петроградской стороны

Петербуржцы пожаловались на живодера с Петроградской стороны
Мужчина не любит животных. Фото: Pixabay

Мужчина убил около десяти кошек, котов и котят.

Жители Петроградской стороны рассказали, что на Каменноостровском проспекте орудует живодер. Он убивает кошек, котов и маленьких котят. Об этом пишет «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Мертвых животных обнаружили в подвале одного из домов, в котором проживает предполагаемый агрессор. Горожане отметили, что живодер не раз возмущался, когда видел людей, подкармливающих бездомных котов. Он сильно выпивает и часто бранится.

Петербуржцы уже пожаловались на некоего Олега. Пока что непонятно, наказан ли он как-то.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино ищут живодера, который ножницами изувечил котенка. Малыша и его мать по кличке Балерина, которую также нашли на улице, отдали на кураторство в «Добрый дом для кошек».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
живодер петроградская сторона полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвинском районе после ДТП скончались два человека
Сотрудников петербургского общепита и торговли обязуют пройти вакцинацию
Петербуржец рассказал, как оплатил продукты из «ВкусВилла» и ...
Информацию об обрубке корней деревьев на Чайковского опровергли
Петербуржцы пожаловались на живодера с Петроградской стороны
Опасный боеприпас вывезли с территории СКК
В Петербурге разработают единый стандарт питания для школьников
В Ленобласти вор обчистил дом сотрудника ритуальной компании на 2 млн рублей