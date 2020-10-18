Под утро во Всеволожском районе вспыхнул дом на 225 «квадратах»

Ночью во Всеволожском районе Ленинградской области тушили серьезный пожар на частном участке.

Об этом информирует пресс-служба главка МЧС по Ленобласти. Спецслужбы получили сообщение о возгорании в 04.17 ночи в воскресенье, 18 октября. Очевидцы сообщили, что огонь охватил частный дом в садоводстве «Колос», что неподалеку от Кудрово.

Бороться с огнем направили двадцать сотрудников ведомства на пяти пожарных расчетах. Пожарным удалось справиться с возгоранием за два часа.

Сведения о возможных пострадавших в результате произошедшего не поступали. На месте происшествия работает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели час тушили горящую баню в Гатчинском районе.