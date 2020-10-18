Коляску с младенцем бросили на черной лестнице дома в Петербурге

Коляску с младенцем бросили на черной лестнице дома в Петербурге
Дом на Васильевском острове, где нашли младенца. Фото: google.maps

Полиция Василеостровского района приступила к поискам родителей полугодовалой девочки, которая была найдена в коляске на черновой лестнице.

Как сообщили в городском главке МВД России, в субботу, 17 октября, в полицию позвонила 35-летняя женщина, проживающая в доме №15 по 12-й линии Васильевского острова.

Она рассказала, что нашла коляску с ребенком на первом этаже черной лестницы по месту ее жительства. Родителей поблизости не было.

Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что найденной в коляске девочке около шести месяцев. Младенца госпитализировали в больницу, она находится под присмотром врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больницу на Декабристов доставлен ребенок, рожденный суррогатной матерью.

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