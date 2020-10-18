В Петербурге коронавирусом заразились еще 674 человека

В Петербурге коронавирусом заразились еще 674 человека
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. За время пандемии в городе выявлено 51 тыс. 906 случаев заражения.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 18 октября. Согласно оперативным данным, за последние сутки коронавирус подтвердился у 674 жителей Петербурга, которые прошли обследование.

Кроме того, за минувшие 24 часа медики сняли диагноз COVID-19 337 переболевшим людям, повторно сдавшим отрицательные тесты на коронавирус. Общее число петербуржцев, которым удалось победить коронавирус, достигло 33 тыс. 517 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как защититься от коронавируса зимой. Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал об особенностях защиты от коронавирусной инфекции в зимний период.

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