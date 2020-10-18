От COVID-19 умерли еще 15 жителей Петербурга

От COVID-19 умерли еще 15 жителей Петербурга
В Петербурге регистрируют новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургские медики за последние сутки зарегистрировали новые случаи смерти от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 18 октября. Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19, за последние сутки статистику смертности в Петербурге пополнили еще 15 пациентов.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3 422 петербуржца. А общее число заболевших коронавирусом в Северной столице достигло 51 тыс. 906. Выздороветь удалось 33 тыс. 517 переболевшим пациентам.

«Активными» больными остаются 14 тыс. 967 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом заразились еще 674 человека.

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