Непопулярность «Чижика» у петербуржцев связана с пандемией коронавируса

ООО Транспортная концессионная компания объяснила с чем связан упадок пассажиропотока «Чижика» в Северной столице. В 2020 году показатель пассажиров снизился на 90%.

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Транспортную концессионную компанию, показатель пассажиров в 2019 году достигал 80 тыс. человек. Теперь их число упало на 90%. Компания во всем винит Смольный, так как не был выполнен ряд соглашений. Власти города должны были отменить дублирующие коммерческие маршруты и поменять трассы для некоторых автобусов, что позволило бы добиться компании цифры в 33 млн пассажиров год.

В Смольном отрицают претензии компании. По словам властей Петербурга, все условия были соблюдены, в том числе отменены некоторые трассы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 23% к середине октября.