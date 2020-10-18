Непопулярность «Чижика» у петербуржцев связана с пандемией коронавируса 

Непопулярность «Чижика» у петербуржцев связана с пандемией коронавируса 
Скоростной трамвай "Чижик". Фото: vk.com/chizhiklrt

ООО Транспортная концессионная компания объяснила с чем связан упадок пассажиропотока «Чижика» в Северной столице. В 2020 году показатель пассажиров снизился на 90%.

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Транспортную концессионную компанию, показатель пассажиров в 2019 году достигал 80 тыс. человек. Теперь их число упало на 90%. Компания во всем винит Смольный, так как не был выполнен ряд соглашений. Власти города должны были отменить дублирующие коммерческие маршруты и поменять трассы для некоторых автобусов, что позволило бы добиться компании цифры в 33 млн пассажиров год.

В Смольном отрицают претензии компании. По словам властей Петербурга, все условия были соблюдены, в том числе отменены некоторые трассы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 23% к середине октября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб смольный чижик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин: число мигрантов в столице снизилось на 40% в 2020 году
Свыше 40 тыс. родителей в Петербурге проголосовали за досрочные каникулы у ...
Россияне назвали причины, по которым чаще всего опаздывали на самолет
Непопулярность «Чижика» у петербуржцев связана с пандемией коронавируса
Легковушка сбила кабана перед поселком Лисий Нос
Семеро американцев, в том числе дети, пострадали при стрельбе в США
Петербургский космонавт показал кадры пустыни в Забайкальском крае из космоса
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8