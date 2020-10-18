Въездной туризм в Россию может возобновиться в 2021 году

Въездной туризм в Россию может восстановиться в 2021 году. Фото: Baltphoto

Въездной туризм в Россию может восстановиться в 2021 году. Фото: Baltphoto

Въездной туризм в Россию, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, может восстановиться в 2021 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По словам Дмитрия Горина, на данный момент въездной туризм переживает непростые времена, так как очень небольшое количество стран могут посетить Россию для путешествий. При этом, по прогнозу, Дмитрия Горина, восстановиться деятельность туристической отрасли может к весенне-летнему сезону 2021 года.

Напомним, что на данный момент посетить Россию с целью туризма может только ряд стран. Среди них Великобритания, Швейцария, Турция, Египет, ОАЭ, Белоруссия и другие государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщал о том, границы Финляндии и России закрыты как минимум до 10 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции.