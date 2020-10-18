В Петербурге на Краснопутиловской улице перевернулась иномарка

В Петербурге на Краснопутиловской улице перевернулась иномарка
Автомобиль в перевернутом состоянии. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 18 октября, легковой автомобиль от компании SsangYong перевернулся на Краснопутиловской улице.

Авария случилась в районе 16:00, иномарка находится в перевернутом состоянии на обочине одной из дорог Краснопутиловской улицы. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте.

Информация о пострадавших и причинах ДТП на данный момент не поступала. Обстоятельства проишествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что утром, 18 октября, водителю иномарки в Приморском районе под колеса бросился кабан. Судя по опубликованным в соцсети снимкам, ДТП особых помех на дороге не создало. На кадрах с места происшествия виден только эвакуатор и находящаяся на нем белая иномарка, которая осталась без бампера.

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