В Петербурге скончался глава администрации Ялты на 60-м году жизни

Глава администрации Ялты в Крыму Иван Имгрунт скончался в одной из больниц в Северной столице. Ему было 59 лет.

Как сообщает РИА Новости Крым, причиной смерти Ивана Имгрунта стал тромбоз. При этом мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга в конце сентября с инфекционной пневмонией. Позже у него был диагностирован коронавирус.

Напомним, что Иван Имгрунт родился в 1961 году в Казахской ССР в городе Караганде. С 2019 года занимал должностные посты в администрации Ялты. В прошлом году 15 августа был назначен на должность первого заместителя главы администрации, а с 6 ноября 2019 года являлся главой администрации Ялты.

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