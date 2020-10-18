В Петербурге скончался глава администрации Ялты на 60-м году жизни

В Петербурге скончался глава администрации Ялты на 60-м году жизни
Иван Имгрунт. Фото: vk.com/imgruntii

Глава администрации Ялты в Крыму Иван Имгрунт скончался в одной из больниц в Северной столице. Ему было 59 лет.

Как сообщает РИА Новости Крым, причиной смерти Ивана Имгрунта стал тромбоз. При этом мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга в конце сентября с инфекционной пневмонией. Позже у него был диагностирован коронавирус.

Напомним, что Иван Имгрунт родился в 1961 году в Казахской ССР в городе Караганде. С 2019 года занимал должностные посты в администрации Ялты. В прошлом году 15 августа был назначен на должность первого заместителя главы администрации, а с 6 ноября 2019 года являлся главой администрации Ялты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в суд доставили Геннадия Орлова для избрания меры пресечения. Глава Выборгского района подозревается в хищении бюджета на сумму свыше 700 млн рублей.

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