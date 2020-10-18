Главу администрации Выборгского района доставили в суд для избрания меры пресечения

Главу администрации Выборгского района доставили в суд для избрания меры пресечения
Геннадий Орлов в суде. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В воскресенье, 18 октября, Приморский районный суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения главе Выборгского района Геннадию Орлову, который подозревается в хищении бюджета на сумму свыше 700 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Геннадия Орлова для выяснения дальнейших обстоятельств.

По версии следствия, Геннадий Орлов подозревается в хищение средств из местного бюджета Выборгского района. Глава администрации предоставлял ложные документы о выполненных работах по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в городе Выборг. При этом никакие работы не производились, а деньги выплачивались по данным документам на другие счета. Сумма хищения составляет свыше 700 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Выборгского района отклонили отставку Геннадия Орлова.

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