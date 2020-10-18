Несколько ЖК Московского района сидят без воды, света и отопления

В нескольких жилых комплексах Московского района Петербурга пропал свет, вода и отопление. Местные жители утверждают, что причиной стало повреждение кабеля на одной из строительных площадок.
На отключения горожане жалуются в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что свет пропал в ЖК «Светлый мир», «Жизнь», «Две столицы» и других.
«Нет уже несколько часов света, воды и отопления. И не обещают в ближайшие время», — заметили горожане.
Местные жители утверждают, что причиной отключения стало повреждение кабеля в районе.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Санкт-Петербург перешел на регулярное отопление с 15 октября. Отмечалось, что в этом году отопительный сезон стартовал в середине месяца из-за продолжительного бабьего лета.