В понедельник Пулково работает в обычном режиме

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Петербургский аэропорт Пулково сегодня работает в обычном режиме. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из города, пока не собираются.

Сегодня жители и гости города на Неве вылетят в ряд российских городов, а также за границу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пьяного жителя Архангельской области. Вместо Северодвинска пассажир оказался в отделении полиции.