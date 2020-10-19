В понедельник Пулково работает в обычном режиме

В понедельник Пулково работает в обычном режиме
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Петербургский аэропорт Пулково сегодня работает в обычном режиме. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, отменять или задерживать рейсы, запланированные на вылет из города, пока не собираются.

Сегодня жители и гости города на Неве вылетят в ряд российских городов, а также за границу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали пьяного жителя Архангельской области. Вместо Северодвинска пассажир оказался в отделении полиции.

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