Петербург остается на втором месте по коронавирусу: за сутки заболели 686 человек

Петербург остается на втором месте по коронавирусу: за сутки заболели 686 человек
Пандемия коронавируса вынуждает горожан носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новую инфекцию подхватили 686 человек. Петербург остается на втором месте среди российских регионов по числу выявленных случаев Covid-19.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Как сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью, первое место по прежнему у Москвы, где болезнь подхватили 5 376 человек. На втором месте Петербург, а тройку замыкает Московская область с 466 новыми случаями. В Ленобласти болезнь выявили у 101 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что завершение пандемии коронавируса прогнозируется к лету следующего года.

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