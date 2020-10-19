В понедельник утром пробки в Петербурге выросли до 4 баллов

В понедельник утром пробки в Петербурге выросли до 4 баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Пробки на дорогах города постепенно увеличиваются.

Сегодня, 19 октября, уровень заторов составил 4 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра пробки увеличатся еще на балл. Проезд затруднили некоторые ограничения и ДТП.

Так, пробка собралась на набережной реки Карповки, Малой Зелениной улице, Уральской улице, Итальянской улице, Минюшинской улице, Константиновской, Железнодорожной и других адресах.

Кроме того, машины стоят на Наличной, Тележной и Железноводской улицах и улице Тельмана. Движение затруднено также на Красносельском шоссе, проспекте Стачек, Витебском проспекте, Воздухоплавательной улице, Свердловской набережной, проспекте Энгельса и других улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник Пулково работает в обычном режиме.

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