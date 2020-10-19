Петербуржцев в понедельник встретят мокрый снег и порывистый ветер

Сегодня в Северной столице температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 19 октября, в городе будет облачно, временами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах города ожидается мокрый снег. Специалист отметил в социальной сети Facebook, что погода в Петербурге будет определяться циклоническим вихрем, который постоянно будет разворачиваться к городу своей холодной частью.

Столбики термометров в городе поднимутся лишь до +3…+5 градусов, в Ленобласти — до +1…+6 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник утром пробки в Петербурге выросли до 4 баллов. Проезд затруднили некоторые дорожные ограничения и ДТП.