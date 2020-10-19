Выдворенный из Латвии ветеран лечится в Военно-медицинской академии Петербурга

Выдворенный из Латвии ветеран лечится в Военно-медицинской академии Петербурга
"Обследование проходит в кабинетах на новейших аппаратах диагностики. Врачи, адъюнкты и весь медперсонал доброжелательные и внимательные к пациентам", - сказал Норвинд. Фото: vmeda.org

Владимир Норвинд, глава латвийского Республиканского общества военных ветеранов, формально был депортирован за аннулирование вида на жительство.

Об этом в социальных сетях 9 октября заявил правозащитник из Латвии Александр Гапоненко. Норвинда задержали силовики, однако уже 10 октября депортацию пришлось прервать ввиду плохого самочувствия пожилого мужчины. Латвийским врачам пришлось помочь ветерану в восстановлении сердечного ритма после аритмии. Затем, пройдя российско-латвийскую границу в Псковской области, Норвинд был встречен группой врачей.

Его направили в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, где ветерану оказывают все необходимое лечение. «Подлечили, но аритмия еще после перенесенных стрессов не снята», — передает слова Норвинда ТАСС. Отмерим, что российское посольство выразило властям Латвии протест в связи с депортацией пенсионера с хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области военнослужащие нашли ДОТ времен ВОВ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветеран военно-медицинская академия латвия лечение петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти мужчина надругался над девушкой в собственном гараже
Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России
В Усть-Славянке задержали молодого жителя, грозившегося взорвать аптеку
Более 200 фасадов жилых домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году
«Бодрое утро»: в Петербурге выпал первый снег
Для поиска зараженных COVID-19 в Пулково могут привлечь специально ...
Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Ветеранов, погиб кот
Выдворенный из Латвии ветеран лечится в Военно-медицинской академии Петербурга